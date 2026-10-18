По информации ГУП РК «Вода Крыма», с 09:00 до 17:00 подача воды будет ограничена по улицам Седова, Шевченко, Головина, Прокопенко, Маяковского, 3-го Интернационала, Энгельса, Железнодорожная, Луначарского, Чернышевского, Клубная, Строительная, Геологическая, Насыпная, а также в переулках Калинина, Водопроводный, Клубный, Строительный, Геологический, на улице Федько, 103, 111, 113-113 а-119 и в микрорайоне Северный.