По информации ГУП РК «Вода Крыма», с 09:00 до 17:00 подача воды будет ограничена по улицам Седова, Шевченко, Головина, Прокопенко, Маяковского, 3-го Интернационала, Энгельса, Железнодорожная, Луначарского, Чернышевского, Клубная, Строительная, Геологическая, Насыпная, а также в переулках Калинина, Водопроводный, Клубный, Строительный, Геологический, на улице Федько, 103, 111, 113-113 а-119 и в микрорайоне Северный.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Крымчанин проведё...
- «Обещали 100 тыся...
- «Обещали 100 тыся...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым