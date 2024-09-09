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Подбитый российский танк без экипажа сам доехал до позиций ВСУ

Подбитый российский танк без экипажа сам доехал до позиций ВСУ

Российский танк без экипажа сам доехал до позиций ВСУ и помог наступающим бойцам Российский танк, выполнявший боевую задачу в зоне СВО, экипаж успешно эвакуировался, но машина продолжила наступление на позиции украинских военных самостоятельно.

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