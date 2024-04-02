Д. Григорова: О формировании «Новой» истории ЕС

На «EUROMORE» смотрите новый выпуск проекта Александра Вальдмана: Гость эфира: Дарина Григорова — Болгарский профессор истории России, автор книги «Русский Феникс – между советским прошлым и евразийским будущим».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии