Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Авас Анекак
    повесить Токаева«Русский Иван от ...
  • igor laptev
    а ты где была когда луганск и донецк бомбили? чё ж ты террористкой не стала? ты керосину не плескай. без тебя разберу...Палестино-израиль...
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«Русский Иван от своего же меча и помрет»: Казахстан движется к конфликту с Россией

«Русский Иван от своего же меча и помрет»: Казахстан движется к конфликту с Россией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев может сколько угодно заявлять о том, что его страна не намерена становится анти-Россией, реальные факты говорят об обратном.

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Комментарии
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Светлана Филатова
К Ивану вновь придётся бить челом в пол, как и168 лет тому назад когда джунгары  их насиловали!!!😡👎 ещё потявкайте  и по китайски заговорите!!!
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9 час.
Марина Козуб
Казахстан! Ты переходишь все границы безопасности! Запомни , в Казахстане живут русские на соей исконно Российской территории! А РУССКИЕ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ...
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9 час.
Авас Анекак
повесить Токаева
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4 час.

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