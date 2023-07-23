В эти месяцы инфекционная больница в Сочи заполнена на сто процентов — репортаж по обстановке и комментарии докторов сняли коллеги из «Сочи 24».
Инфекционная больница Сочи забита на сто процентов: что говорят врачи
Комментарии
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Ленский Игорь
Канализация
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14 час.
ДИ
Дима Иванов
Подумаешь, в Сочах всю жизь канализация уходит в море, больше-то некуда.А тут говногейзер забил фонтаном.Какая жалость.
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14 час.
АП
Анатолий Поляков
Собирать фекалии,прессовать,и продавать как удобрение в гейропу,Израиль,а Африканским странам--бесплатно(обещали ведь!)А минеральные ресурсы страны оставлять в стране,а не разбазаривать! Такой вот бизнесплан!🥸
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12 час.
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