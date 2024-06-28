СПЧ против смертной казни: есть риски судебной ошибки

Член СПЧ Кирилл Кабанов считает, что пока такого варианта в России не предусматривается. Пожизненное заключение страшнее смертной казни, поэтому его нужно применять чаще, заявил председатель Национального антикоррупционного комитета РФ, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов в беседе с NEWS.