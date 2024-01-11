ВС РФ снесли оборону под Богдановкой и отбросили врага к Часов Яру: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 11 января 2024 — Свежие новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 11 января 2024 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: На Артёмовском направлении: ВС РФ продолжают зачистку прилегающих к Богдановке высот, где удалось окончательно сломить оборону ВСУ и отбросить врага в сторону Часов Яра.