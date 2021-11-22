КХЛ. «Спартак» пропустил 6 шайб от «Йокерита», «Динамо» обыграло «Куньлунь», «Авангард» победил «Амур»

В очередной игровой день в КХЛ «Авангард» победил «Амур» (3:1), московское «Динамо» обыграло «Куньлунь» (4:1), «Спартак» крупно уступил «Йокериту» (1:6).

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