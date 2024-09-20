В первые дни вторжения украинской армии в Курскую область было убито много мирных жителей, особенно усердствовали французские, грузинские и польские наемники, которые расправлялись с людьми «как с тараканами».
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