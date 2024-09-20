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Житель Суджи Мальцев заявил, что наемники ВСУ убивали людей, как тараканов

Житель Суджи Мальцев заявил, что наемники ВСУ убивали людей, как тараканов

В первые дни вторжения украинской армии в Курскую область было убито много мирных жителей, особенно усердствовали французские, грузинские и польские наемники, которые расправлялись с людьми «как с тараканами».

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