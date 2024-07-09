Стало известно о планах премьер-министра Мишустина на ИННОПРОМе в Екатеринбурге

Глава правительства России выступит на пленарном заседании, где будут обсуждаться перспективы технологического партнёрства в международном бизнесеВ Екатеринбург сегодня, 9 июля, прилетает глава правительства России Михаил Мишустин.
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