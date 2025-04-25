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Флик — о финале Кубка Испании: «Фаворита нет. Наша цель — выиграть требл, но «Реал» — фантастическая команда»

Флик — о финале Кубка Испании: «Фаворита нет. Наша цель — выиграть требл, но «Реал» — фантастическая команда»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от финала Кубка Испании с «Реалом».Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от финала Кубка Испании с «Реалом».

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