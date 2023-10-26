Врач Черемисова посоветовала «убрать» спорт и смартфон перед сном

Травматолог, ортопед Дарья Черемисова рассказала «Газете.Ru», какие привычки мешают хорошему сну. Она отметила, что спать рекомендуется семь-девять часов — в зависимости от того, сколько времени требуется организму.
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