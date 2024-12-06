⏺После жалобы омских предпринимателей областной прокурор Алексей Афанасьев поручил проверить деятельность мусорного регоператора «Магнит».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
⏺После жалобы омских предпринимателей областной прокурор Алексей Афанасьев поручил проверить деятельность мусорного регоператора «Магнит».