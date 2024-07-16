Лавров и глава МИД Кувейта Аль-Яхья «сверили часы» по ближневосточной повестке

В рамках встречи была подчеркнута важность плотной координации между Москвой и Эль-Кувейтом Главы Министерств иностранных дел России Сергей Лавров и Кувейта Абдулла Аль-Яхья «сверили часы» по темам международной и ближневосточной повестки дня с акцентом на развитие ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.