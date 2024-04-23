"Потоки уничтожающего огня": Северокорейцы показали, как запускать ядерные боеголовки с РСЗО

"Потоками уничтожающего огня" назвали в КНДР учения ядерных сил с применением РСЗО.В Северной Корее впервые прошли комплексные военные учения по применению широкого спектра ядерного оружия по условно напавшего на КНДР противнику.
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