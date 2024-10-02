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Свежие комментарии

  • Анатолий Анатольев
    ИЗРАИЛЬ стал ФАШИСТСКО-террористическим государством = СМЕРТЬ фашистам и МОЧИТЬ террористов!!!!!А знаете ли Вы?
  • Тамара
    Евреи намыливались на Крым, но со Сталиным этот фокус не прошёл. Теперь, братья - славяне готовьте свои земли для сын...А знаете ли Вы?
  • Александр Широков
    👍👍👍👍👍Метафизика войны....

А знаете ли Вы?

А знаете ли Вы?

Политик мирового масштаба Генри Киссинджер ещё в 2013 году давал время жизни государству Израиль до 2022 года.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Англосаксы, жидомасоны, хохлы подлежат полному уничтожению.. Это оскотиневшие нации... Варвары, разжигатели войн, конфликтов, воровства, коррупции, работорговцы...
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17 час.
Т
Тамара
Евреи намыливались на Крым, но со Сталиным этот фокус не прошёл. Теперь, братья - славяне готовьте свои земли для сынов Израильских!
Ответить
12 час.
Анатолий Анатольев
ИЗРАИЛЬ стал ФАШИСТСКО-террористическим государством = СМЕРТЬ фашистам и МОЧИТЬ террористов!!!!!
Ответить
2 час.

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