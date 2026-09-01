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Воронежские новости

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Выдачи «Дальневосточной ипотеки» в 2026 году могут превысить 330 млрд рублей

Выдачи «Дальневосточной ипотеки» в 2026 году могут превысить 330 млрд рублей

Выдачи по программе «Дальневосточная ипотека» в 2026 году могут превысить 331 млрд рублей, каждая вторая квартира в новостройках региона приобретается с использованием льготной ипотеки.

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