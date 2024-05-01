Калифорния продолжает лидировать в США по внедрению зарядной инфраструктуры для электромобилей

В Калифорнии наблюдается стремительный рост инфраструктуры для зарядки электромобилей. Согласно заявлению губернатора штата Гэвина Ньюсома, сделанному в субботу, на каждые пять обычных заправочных станций в Калифорнии теперь приходится одна станция быстрой зарядки для электрокаров.
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