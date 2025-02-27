Разведывательно-ударный контур в деле. Наглядный пример блестящей работы разведки с расчетами средств огневого поражения.
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Разведывательно-ударный контур в деле. Наглядный пример блестящей работы разведки с расчетами средств огневого поражения.
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