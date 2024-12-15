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Бастрыкин взял на контроль дело об издевательствах над инвалидом в Новосибирске

Бастрыкин взял на контроль дело об издевательствах над инвалидом в Новосибирске

Мальчика с ДЦП задирают в школе сверстники. Видео с буллингом попало в интернет.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту издевательств над школьником-инвалидом в Новосибирске.

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