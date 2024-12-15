Бастрыкин взял на контроль дело об издевательствах над инвалидом в Новосибирске

Мальчика с ДЦП задирают в школе сверстники. Видео с буллингом попало в интернет.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту издевательств над школьником-инвалидом в Новосибирске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии