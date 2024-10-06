Врач назвал простые способы продлить молодость

Один из них - физическая активность Кратковременные стрессовые ситуации могут быть полезны для мозга и общего самочувствия, как рассказала Юлия Юсипова, основательница Европейского университета долголетия и врач.
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