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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Врач назвал простые способы продлить молодость

Врач назвал простые способы продлить молодость

Один из них - физическая активность Кратковременные стрессовые ситуации могут быть полезны для мозга и общего самочувствия, как рассказала Юлия Юсипова, основательница Европейского университета долголетия и врач.

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