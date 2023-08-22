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Йоханнес Бо начнет тренироваться со сборной Норвегии в сентябре

В начале июля пятикратный олимпийский чемпион по биатлону во второй раз стал отцом – у него родилась дочь.

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