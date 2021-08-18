Часть россиян получит льготы на оплату услуг ЖКХ Анна КрицкаяНекоторые эксперты в сфере жилищно-коммунального хозяйства считают, что в ближайшее время часть россиян будет полностью освобождена от необходимости оплачивать коммунальные услуги.