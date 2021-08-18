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Часть россиян получит льготы на оплату услуг ЖКХ

Часть россиян получит льготы на оплату услуг ЖКХ

Часть россиян получит льготы на оплату услуг ЖКХ Анна КрицкаяНекоторые эксперты в сфере жилищно-коммунального хозяйства считают, что в ближайшее время часть россиян будет полностью освобождена от необходимости оплачивать коммунальные услуги.

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