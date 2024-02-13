Производство готовых блюд появится в Зеленограде

Инвесторы заинтересованы во вложении средств Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что на территории бывшей промзоны в Зеленограде инвестор планирует реконструировать один из корпусов.