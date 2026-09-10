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"Квест" не нужен! Лантратова рассказала о специальном порядке медпомощи бойцам СВО

"Квест" не нужен! Лантратова рассказала о специальном порядке медпомощи бойцам СВО

Участники СВО могут в течение одного дня получить консультацию врача-специалиста или вызвать выездную медбригаду на дом, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

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