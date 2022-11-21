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Чинахов забросил 3-ю шайбу в сезоне, прервав серию без голов из 7 матчей. У него 10 очков в 18 играх

Форвард «Коламбуса» Егор Чинахов забросил шайбу в матче чемпионата НХЛ с «Флоридой» (5:3). Россиянин набрал 10-е (3+7) очко в сезоне, прервав серию без голов из 7 игр.

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