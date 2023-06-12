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Комаров поздравил жителей ПФО с Днем России

Комаров поздравил жителей ПФО с Днем России

Полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров поздравил жителей Поволжья с Днем России. Игорь Комаров подчеркнул, что этот праздник является символом нашего объединения, приверженности к Отечеству, гордости за нашу Родину, нашу историю и культуру.

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