Комаров поздравил жителей ПФО с Днем России

Полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров поздравил жителей Поволжья с Днем России. Игорь Комаров подчеркнул, что этот праздник является символом нашего объединения, приверженности к Отечеству, гордости за нашу Родину, нашу историю и культуру.