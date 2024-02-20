В ЦСКА сообщили, что аренда Кругового из "Зенита-2" невозможна

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо в своем Telegram-канале объяснил, почему армейский клуб не может арендовать у петербургского "Зенита" Данила Кругового, с которым уже был заключен контракт, однако отметил, что стороны ведут диалог о полноценном переходе игрока раньше запланированного срока.