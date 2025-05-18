Дешёвая, но особо ценная "Бандероль"

Новая сверхкомпактная и сверхдешевая КР оперативно-тактического радиуса С-8000 "Бандероль", при первом публичном "засвете" на Капустином Яру (хотя пятачки тогда уже были с ней "ознакомлены" не раз), и в представлении ГУР противника, а также и под крылом одного из основных носителей, УБпЛА "Иноходец".