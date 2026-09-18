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Регион 29

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Северодвинцев приглашают на фестиваль народной культуры «Северфест»

Северодвинцев приглашают на фестиваль народной культуры «Северфест»

Гостей ждут мастер-классы по росписи козуль и плетению из бересты, дегустация северной кухни, ярмарка ремесел и выступления творческих коллективов.

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