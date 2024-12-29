В Актау проводят работы по вырубке сухостоя

Во время встречи акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбай с жителями Актау, которая прошла 12 декабря, одна из жительниц дома №10 в 1-м микрорайоне обратилась с просьбой удалить сухие деревья возле дома.
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