Рютте переметнулся: Украина в НАТО больше не рассматривается, а с Россией восстановим отношения

БлокнотРУ Генсек НАТО Марк Рютте кардинально сменил риторику. После встречи с Дональдом Трампом он неожиданно заявил, что вступление Украины в Североатлантический Альянс больше не рассматривается, а отношения с Россией будут восстановлены после завершения боевых действий.