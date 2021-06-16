Более половины россиян хотят копить на пенсию вместе с работодателем

Более трети россиян считают, что работодатели должны обеспечивать им достойный уровень дохода на пенсии совместно с государством, выяснили СберНПФ и Rambler&Co, опросив 2,3 тысяч человек по всей стране.
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