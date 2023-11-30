Мордовию презентовали на выставке «Россия» инновационно и аутентично

МОСКВА, 30 ноября, ФедералПресс. Полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров и глава Мордовии Артем Здунов на выставке-форуме «Россия» представили достижения региона в промышленности, сельском хозяйстве и инновационном развитии.
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