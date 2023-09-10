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Байден на саммите G20 не смог выговорить имя наследного принца Саудовской Аравии

Байден на саммите G20 не смог выговорить имя наследного принца Саудовской Аравии

Глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден в ходе саммита G20 в Индии не смог правильно произнести имя присутствовавшего на мероприятии наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда.

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Комментарии
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иван петров
одно не могу понять.почему ИМПИЧМЕНТ Байдену до сих пор не предьявили эти (эдемские сады)ес?.Всю экономику мира оборотень облезлый похерил.войны развернул практически по-всему миру.Теперь .обгадился и мирно мороженки  на камеру кушает!!шок.Ну ежу понятно.что все прежние логистические цепочки нужно восстанавливать.иначе всем хана.А облезлый украину уже обезглавил.....теперь кто следующий Пашинян?
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