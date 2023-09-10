Глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден в ходе саммита G20 в Индии не смог правильно произнести имя присутствовавшего на мероприятии наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда.
Байден на саммите G20 не смог выговорить имя наследного принца Саудовской Аравии
Комментарии
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иван петров
одно не могу понять.почему ИМПИЧМЕНТ Байдену до сих пор не предьявили эти (эдемские сады)ес?.Всю экономику мира оборотень облезлый похерил.войны развернул практически по-всему миру.Теперь .обгадился и мирно мороженки на камеру кушает!!шок.Ну ежу понятно.что все прежние логистические цепочки нужно восстанавливать.иначе всем хана.А облезлый украину уже обезглавил.....теперь кто следующий Пашинян?
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