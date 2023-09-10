Байден на саммите G20 не смог выговорить имя наследного принца Саудовской Аравии

иван петров

одно не могу понять.почему ИМПИЧМЕНТ Байдену до сих пор не предьявили эти (эдемские сады)ес?.Всю экономику мира оборотень облезлый похерил.войны развернул практически по-всему миру.Теперь .обгадился и мирно мороженки на камеру кушает!!шок.Ну ежу понятно.что все прежние логистические цепочки нужно восстанавливать.иначе всем хана.А облезлый украину уже обезглавил.....теперь кто следующий Пашинян?