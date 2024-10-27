В Петербурге состоялась премьера сериала «Преступление и наказание»

Проект будет доступен для просмотра на «Кинопоиске» с 27 октября В Санкт-Петербурге в культурном пространстве «Третье место» прошел премьерный показ сериала режиссера Владимира Мирзоева «Преступление и наказание», пишет ТАСС.
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