В Марий Эл решили не вводить жестких ограничений на продажу топлива

В Марий Эл власти решили не вводить жестких ограничений на продажу моторного топлива. Об этом руководитель республики Юрий Зайцев после заседания оперативного штаба рассказал в своем канале в мессенджере МАКС.
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