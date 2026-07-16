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Татар-информ

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В Марий Эл решили не вводить жестких ограничений на продажу топлива

В Марий Эл решили не вводить жестких ограничений на продажу топлива

В Марий Эл власти решили не вводить жестких ограничений на продажу моторного топлива. Об этом руководитель республики Юрий Зайцев после заседания оперативного штаба рассказал в своем канале в мессенджере МАКС.

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