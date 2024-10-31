Из-за своих высказываний Intel потеряла гигантскую скидку у TSMC, которая сейчас компании очень пригодилась бы

Компания Intel сейчас производит все свои новые потребительские процессоры на мощностях TSMC. И похоже, это можно назвать злой иронией, потому что несколько лет назад Intel потеряла гигантскую скидку у TSMC из-за своих высказываний.
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