Первый транш подтвержден: собор в Одессе, разрушенный украинской ракетой, восстановят за счет Италии

Италия в декабре 2023 года направит первый финансовый транш на восстановление Спасо-Преображенского собора в Одессе, сообщает близкий к главе канонической Украинской православной церкви митрополиту Онуфрию “Союз православных журналистов”.
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