Во Владивостоке проведут проверку из-за разлива нефтепродуктов в акватории

Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку в связи с разливом нефтепродуктов в акватории Амурского залива во Владивостоке, сообщили в пресс-службе Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.
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