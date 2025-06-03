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Во Владивостоке проведут проверку из-за разлива нефтепродуктов в акватории

Во Владивостоке проведут проверку из-за разлива нефтепродуктов в акватории

Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку в связи с разливом нефтепродуктов в акватории Амурского залива во Владивостоке, сообщили в пресс-службе Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

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