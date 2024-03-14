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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Тихие и вкусные». Крымские вина уверенно лидируют в России

«Тихие и вкусные». Крымские вина уверенно лидируют в России

На российском рынке растет доля вин с защищенными наименованиями. Требования к качеству таких вин и их производству жестче, чем к «Вину России», тем не менее производители стремятся работать именно с этой категорией винодельческой продукции.

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