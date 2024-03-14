«Тихие и вкусные». Крымские вина уверенно лидируют в России

На российском рынке растет доля вин с защищенными наименованиями. Требования к качеству таких вин и их производству жестче, чем к «Вину России», тем не менее производители стремятся работать именно с этой категорией винодельческой продукции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии