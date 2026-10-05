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Царьград

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Лепс в Новосибирске собрал лишь половину зала на «Локомотив-Арене»

Лепс в Новосибирске собрал лишь половину зала на «Локомотив-Арене»

Концерт Григория Лепса начался вечером 5 октября на новосибирской «Локомотив-Арене», зрители заметили, что партер заполнен лишь наполовину, а артист выступает без пауз и общения с залом.

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