От всего коллектива лаборатории "Сотника" поздравляем своих коллег Галкину Анюту и Романову Любовь с днем рождения!!!🎂🌺🌺🌺.
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От всего коллектива лаборатории "Сотника" поздравляем своих коллег Галкину Анюту и Романову Любовь с днем рождения!!!🎂🌺🌺🌺.