Олеся Иванченко вышла замуж: звезда «Натальной карты» впервые сыграла свадьбу в 30 лет

Звезда сериала «Няня Оксана» и бессменная ведущая нашумевшего интернет-шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко неожиданно для поклонников стала женой 36-летнего комика Максима Зарайского, известного под псевдонимом Максим Заяц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии