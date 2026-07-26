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Олеся Иванченко вышла замуж: звезда «Натальной карты» впервые сыграла свадьбу в 30 лет

Олеся Иванченко вышла замуж: звезда «Натальной карты» впервые сыграла свадьбу в 30 лет

Звезда сериала «Няня Оксана» и бессменная ведущая нашумевшего интернет-шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко неожиданно для поклонников стала женой 36-летнего комика Максима Зарайского, известного под псевдонимом Максим Заяц.

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