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Не просто эсминец: русские в очередной раз спасли мир от войны

Не просто эсминец: русские в очередной раз спасли мир от войны

Алексей Селиванов   Эсминец-пират продолжит свой путь и примет участие в учениях, которые начнутся уже 28 июня.

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Максим Буров
Балаклавы белые надели. Ясны лица, но очко жим-жим. След кильватерный указывает к цели. Цель какая? - Полуостров Крым. Бо'рис Джонсон дал приказ конкретный: -Журналиста на борт и вперед! -Силуэт Дефендера заметный, Промахнуться трудно... -Пронесет!!! -Русский Мишка - парень добродушный. Поворчит, но вряд ли будет драть. Разговор закончен. Значит к цели. По местам. И твердо курс держать. Впереди Босфор. Одесса сзади. Посередке полуостров Крым. -Вот скажи, рожна какого ради? В чем гешефт? Кого мы победим? Пенный след. А нервы как канаты. Он один. А русские кругом. Сушки, катера, в порту фрегаты. И ракетный комплекс Бастион. Русским в радость. Эка развлекуха! -Дай ка залп. Но только не задень. -Может бомбой? Бля.ская старуха, "снова гадит"(с)… -Брось, если не лень. Отвернул..... И разочарованье, с ноткой в голосе: -Ну ладно, в другой раз. Ведь не последнее, видать свиданье. -нет не последнее...А Джонсон... пи..рас.(с)

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