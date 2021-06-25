Не просто эсминец: русские в очередной раз спасли мир от войны

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаНе просто эсминец: русские в очередной раз спасли мир от войны Алексей Селиванов Эсминец-пират продолжит свой путь и примет участие в учениях, которые начнутся уже 28 июня.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМБМаксим БуровБалаклавы белые надели. Ясны лица, но очко жим-жим. След кильватерный указывает к цели. Цель какая? - Полуостров Крым. Бо'рис Джонсон дал приказ конкретный: -Журналиста на борт и вперед! -Силуэт Дефендера заметный, Промахнуться трудно... -Пронесет!!! -Русский Мишка - парень добродушный. Поворчит, но вряд ли будет драть. Разговор закончен. Значит к цели. По местам. И твердо курс держать. Впереди Босфор. Одесса сзади. Посередке полуостров Крым. -Вот скажи, рожна какого ради? В чем гешефт? Кого мы победим? Пенный след. А нервы как канаты. Он один. А русские кругом. Сушки, катера, в порту фрегаты. И ракетный комплекс Бастион. Русским в радость. Эка развлекуха! -Дай ка залп. Но только не задень. -Может бомбой? Бля.ская старуха, "снова гадит"(с)… -Брось, если не лень. Отвернул..... И разочарованье, с ноткой в голосе: -Ну ладно, в другой раз. Ведь не последнее, видать свиданье. -нет не последнее...А Джонсон... пи..рас.(с)Комментировать
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