Особый объект для сталкеров и любителей заброшек Абхазская железная дорога. Тут можно снимать стильные короткометражки или клипы.
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Особый объект для сталкеров и любителей заброшек Абхазская железная дорога. Тут можно снимать стильные короткометражки или клипы.