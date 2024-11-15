Бывший сотрудник рассказал о шокирующем поведении Канье Уэста на рабочем месте

Надеялись, что хоть одна неделя пройдет без грязных делишек Канье Уэста? Спешим разочаровать: рубрика «Что натворил Йе» снова с вами! Ранее экс-помощница артиста Лорен Пишотта пожаловалась на постоянные сексуальные домогательства, которым подвергалась во время работы.
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