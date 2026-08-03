ФСБ предотвратила теракт у здания прокуратуры в Пятигорске

Задержан уроженец Центральной Азии, планировавший взрыв по указанию кураторов из СирииВ Ставропольском крае сотрудники ФСБ пресекли подготовку террористического акта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Получали награды, а теперь — подозреваемые. Что известно о генерале и двух старших офицерах МВД, задержанных за хищения топлива
- Афганистан собирается экспортировать в Россию фрукты по железной дороге. Как признание «Талибана» ускорило торговлю
- Что известно о массированной атаке БПЛА на Краснодарский край
Свежие комментарии