Ликсутов: 70% от всех поездок в Москве пассажиры совершают на городском транспорте

Большая часть всех поездок в столице совершается на общественном транспорте (70%). Москвичи стали меньше ездить на личных автомобилях, предпочитая метро, автобусы и средства индивидуальной мобильности (СИМ).
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