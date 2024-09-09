Алина Загитова внезапно сменила имидж

Олимпийская чемпионка, фигуристка Алина Загитова устала от своих длинных волос. Недавно Алина Загитова привлекла внимание своих поклонников, опубликовав в социальных сетях фото с обрезанными волосами на полу.
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